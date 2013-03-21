На Вінниччині біля колії виявлено мінометну міну

На Вінниччині на відрізку залізничної колії 1168 км ПК-2 перегону Юрківка-Рахни південно-західної залізниці виявлено мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 20 березня о 16:08 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшло повідомлення про те, що на відрізку залізничної колії 1168 км ПК-2 перегону Юрківка-Рахни південно-західної залізниці, на відстані 1,5 км від населеного пункту Рахни-Лісові, біля залізничної колії, працівником залізниці було виявлено боєприпас.

На місце події виїхали працівники служби «101».

Як з’ясувалося, знайденим предметом виявилася мінометна міна діаметром 50 мм часів Другої світової війни.

Знешкодження міни здійснено групою піротехнічних робіт Управління ДСНС у Вінницькій області.