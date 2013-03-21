Вінниччина: державі повернено дитячий санаторій "Сокілець"

У державну власність повернено дитячий санаторій "Сокілець" на Вінниччині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Вінницької області, судом задоволено позов прокуратури в інтересах держави до Сокілецької сільської ради (Немирівський район) та ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

Зазначається, що рішенням виконавчого комітету Сокілецької сільради оформлено право колективної власності на майновий комплекс санаторію "Сокілець" за АТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця". Проте, така позиція не відповідає вимогам законодавства та порушує права власника майна.

Прокуратура Вінницької області звернулася до суду щодо неправомірності прийнятого сільською радою рішення, яке, на разі, визнано недійсним, а право власності на майновий комплекс ДП "Дитячий санаторій "Сокілець" закріплено за Фондом державного майна України.