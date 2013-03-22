З даху дев’ятиповерхівки стрибнула й загинула 19-річна дівчина

09:27, 22 березня 2013
Новини регіонів
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Трагедія у Харкові

У Харкові з даху 9-поверхового житлового будинку стрибнула і загинула 19-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Харківській області, трагедія сталася 21 березня вночі у Жовтневому районі міста.

Слідчо-оперативна група на місці виявила тіло дівчини з тілесними ушкодженнями, характерними для падіння з висоти. Загибло. виявилась місцева 19-річна жителька.

«За попередніми даними, дівчина перебувала в квартирі своєї бабусі та вистрибнула з даху 9-поверхового будинку», - повідомили у ВЗГ.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відкрито кримінальне провадження. Після проведення судових експертиз буде визначено кваліфікацію даного кримінального правопорушення.

 

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