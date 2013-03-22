В Одесі горіла школа

В Одесі у п`ятницю, 22 березня, сталася пожежа в школі.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв`язків зі ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, о 6.40 в службу «101» Одеси надійшло кілька повідомлень про пожежу в СШ №25, за адресою вул. Академіка Філатова, 23-Б (Малинівський район).

На місце події за підвищеним рангом виклику було направлено 7 пожежних відділень.

Як з`ясувалося, на третьому поверсі 3-поверхової будівлі школи сталося займання витяжної шафи в класі хімії. Були сильно задимлені другий і третій поверхи. О 6.59 пожежу був ліквідовано. Вогнем пошкоджено витяжну шафу і вікно. Поширенню вогню на сусідні класи і горище вдалося запобігти.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі витяжної шафи. Загиблих і постраждалих немає. Проводиться перевірка.