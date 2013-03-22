На Франківщині створять центр паліативної допомоги для дітей

В Івано-Франківський області створять перший в Україні центр паліативної допомоги для дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося вчора ввечері, 21 березня, на обласному телебаченні «Галичина» під час двогодинного телемарафону «Жити і вірити», мета якого - збір коштів на створення першого в Україні дитячого хоспісного відділення.

Під час телемарафону медики, небайдужі люди, бізнесмени обговорювали перспективи створення на Прикарпатті хоспісних відділень при районних лікарнях, виїзного консультативного відділення «Хоспіс вдома». Вони також ознайомили жителів області з так званою «милосердною медициною».

За словами заступника директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної держадміністрації Зої Ціхонь, перше в Україні дитяче хоспісне відділення буде створене на базі Надвірнянського будинку дитини. «Наразі на 15 ліжок, хоча в рік такої допомоги потребують 300 маленьких пацієнтів, - повідомила вона під час телемарафону. - Тут будуть створені необхідні умови для лікування, психологічної та духовної підтримки і дітей, і батьків».

З.Ціхонь наголосила, що найголовнішим є те, «що ми не роз’єднуємо маму і дитину в хоспісі». «Якщо мама має бажання бути там, чи будь-хто з членів родини хоче бути з дитиною там, сподіваюсь, що ми надамо таку можливість, - уточнила фахівець. - Власне для цього і створюється цей заклад – заклад захисту від тих болючих проблем, з якими людина стикається сам на сам».

Про наміри провести телемарафон було оголошено за тиждень і за цей час вже було зібрано понад 180 тисяч гривень на створення центр паліативної допомоги для дітей. Остаточна сума коштів, що надійшли на благодійні рахунки після телемарафону, наразі ще не відома.

Довідка УНІАН. Паліативна допомога – це комплексний підхід, мета якого – забезпечити максимальну якість життя пацієнта з невиліковним (смертельним) захворюванням і членів його родини, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному діагностуванню (оцінці) проблем, що виникають, та проведення адекватних лікувальних заходів (при больовому синдромі та інших розладах життєдіяльності), а також надання психосоціальної та моральної підтримки.

За підрахунками фахівців, паліативної допомоги потребують близько 7 тисяч жителів Прикарпаття. За рік у Івано-Франківському хоспісі для дорослих лікується до 300 хворих. Нині існує черга, дехто помирає, не дочекавшись госпіталізації. На Івано-Франківщині вирішили створювати хоспісні відділення при районних лікарнях, три – у Ланчині, Маріямполі і Чорнолізцях - уже відкрили, будуть і в інших. Створюють також виїзне консультативне відділення «Хоспіс вдома», яке до лютого фінансувалося завдяки гранту Міжнародного благодійного фонду «Відродження», а тепер утримуватиметься за кошти місцевих бюджетів.