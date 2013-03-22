У Києві відбудеться добродійний футбольний матч

23 березня в Києві відбудеться добродійний футбольний матч між топ-менеджерами зарубіжних компаній і вихованцями дитячого будинку «Малятко».

Про це повідомили на прес-конференції в УНІАН організатори матчу - голова Tangiers Group Кріс Катрамбоне і директор асоціації OBS Вільям Аткінс.

Матч організовано асоціацією OBS, однією з провідних світових страхових компаній Tangier International і ФК «Динамо» (Київ).

Крім вихованців дитячого будинку і топ-менеджерів страхових компаній, які прибули спеціально на матч з Італії, Америки, Мальти, Росії, Кенії, Іраку, Кувейту, Афганістану, у грі також візьмуть участь відомі футболісти збірної СРСР та України, ветерани київського «Динамо» - Володимир Безсонов, Віктор Хлус, Олег Саленко і Віктор Леоненко.

«Я представляю міжнародну страхову компанію, яка працює більш як у 150 країнах світу, концентруючись на країнах, що розвиваються, – зазначив К.Катрамбоне. - У нас 10 тисяч співробітників і ми є провідним страховим агентством у світі. Україна – наш останній на сьогодні крок у бік Східної Європи. І ми, відчуваючи свою корпоративну відповідальність перед країною, в якій ми перебуваємо, одним з перших кроків зробили проведення добродійного матчу. Наш футбольний матч об`єднає сиріт, зірок футболу і менеджерів компаній. Ми напередодні відвідали дитячий будинок «Малятко» і те, що там побачили, вразило нас. Насамперед атмосфера в закладі, те, що діти не просто там чогось навчаються і розвиваються, а одержують надію. Надію на нормальне повсякденне життя в майбутньому. Ми хотіли змішати команди, щоб діти, наші співробітники і зірки футболу грали в обох командах, але діти сказали, що гратимуть окремою командою. І це здорово. Вони – одна родина. У них немає батьків, братів або сестер, але вони відчувають себе однією родиною. Також хотів би подякувати за допомогу в організації матчу ФК «Динамо» (Київ), одному з основних співорганізаторів матчу Валерію Виноградному, футболістам-ветеранам Віктору Хлусу і Віктору Леоненку, які сьогодні тут з нами, і директору дитячого будинку «Малятко» Лідії Семенівні Литвиненко».

У свою чергу, В.Аткінс зазначив: «Наша асоціація окрім іншого займається постачанням гуманітарної допомоги до країн, де відбуваються збройні конфлікти. Від них, зрозуміло, насамперед страждають діти. Чому ми вибрали футбол? Це чи не найдоступніший спосіб дати дитині надію. Надію на майбутнє без воєн, нормальне повсякденне життя».

Також своїми враженнями від майбутнього свята поділився ветеран київського «Динамо» В.Хлус: «Мені дуже приємно бути тут. Фірма, яка починає діяльність в Україні з добродійності в дитячому будинку, гідна великої пошани. Я сам виховувався в дитбудинку. Одним з перших серед футболістів дізнався про майбутню акцію. Думаю, всі ветерани «Динамо» з величезним задоволенням візьмуть участь у цьому матчі».

Початок матчу - о 10.00. Він відбудеться у спортивному манежі НТУУ «КПІ».