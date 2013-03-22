Хмельниччина: зі снігового полону визволили шкільний автобус

Рятувальники Хмельницької області сьогодні, 22 березня, визволили зі снігового полону шкільний автобус, в якому перебувало 20 дітей та сім автомобілів з 16 людьми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, для визволення автомобілів, які застрягли на засніжених ділянках доріг, задіяно 10 одиниць cпецтехніки та 29 чоловік особового складу рятувальників.

За даними ГУ ДСНС, заторів на дорогах державного значення не зафіксовано. На окремих ділянкам доріг місцевого значення спостерігається тимчасове ускладнення автомобільного руху.

Крім цього, як інформує Центральний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України, майже 400 військовослужбовців та більше 70 одиниць спеціальної, автомобільної та інженерної техніки військових частин Збройних Сил України, які дислокуються в межах Хмельницької області, готові взяти участь у наданні допомоги органам місцевої влади у ліквідації наслідків снігових заметів.