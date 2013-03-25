На Волині витягнули зі снігових заметів "швидку"

Рятувальники Управління ДСНС України у Волинській області двічі залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт для вивільнення техніки із снігових заметів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у селі Сокиричі Ківерцівського району рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини дістали з кювету автомобіль швидкої медичної допомоги, що повертався з виклику до лікарні.

А у місті Нововолинську працівники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини допомогли витягнути з снігового замету мікроавтобус марки «Фіат-Дукато».