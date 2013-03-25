У севастопольському дитсадку порушували права дітей

У Севастополі перевірка прокуратури підтвердила порушення прав дітей в дитсадку № 83.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу журналістам прокурор Балаклавського району міста Севастополя Андрій Карпєєв.

За його словами, прокурорська перевірка проводилася після появи 20 березня у низці місцевих ЗМІ повідомлень про порушення прав дітей у дитячій дошкільній установі № 83 «Сонечко».

А.Карпєєв відзначив, що результати перевірки підтвердили факти незабезпечення у цій дитячій дошкільній установі повного обсягу прав дітей на охорону їх здоров`я, а також "відсутність належного контролю з боку керівників - самого дитячого саду, а також посадових осіб контролюючого органу».

Прокуратурою району, враховуючи виявлені порушення, як захід реагування було внесено подання голові Балаклавської районній держадміністрації про усунення порушень і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, повідомив прокурор.

«Подання було розглянуте, були розроблені заходи щодо недопущення порушень надалі. Керівника дитсадка і одного з вихователів звільнено з посад», - сказав А.Карпєєв. Він уточнив, що «в ході проведення перевірки і винесення подання ними (завідувачкою і вихователем – УНІАН) були написані заяви, і вони звільнені за власним бажанням».

Як повідомляв УНІАН, 20 березня прокурор Балаклавського району Севастополя Андрій Карпєєв виніс ухвалу про проведення перевірки у зв`язку з появою у низці регіональних ЗМІ інформації про нібито побиття дітей у дитячій дошкільній установі № 83. ЗМІ Севастополя повідомляли, що з інформацією про побиття в дитсадку до них зверталися батьки вихованців дитячої дошкільної установи «Сонечко». Батьки також звернулися з відповідними заявами до органів прокуратури.

У самій дитячій дошкільній установі відкидали висунуті звинувачення.