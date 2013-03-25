У маршрутці померла 56-річна жінка
11:10, 25 березня 2013Новини регіонів
0
Серцева недостатність
У Сумах у неділю в салоні маршрутки померла 56-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Сумській області, «смерть настала близько 14-ї години. Як розповіли свідки слідчим, які прибули на місце події, просто в салоні жінці стало зле і вона втратила свідомість. Коли за викликом приїхали лікарі бригади швидкої допомоги, жінка була вже мертвою».
За попередньою інформацією правоохоронців, причиною смерті могла стати серцева недостатність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter