Медичні заклади Києва працюють стабільно
11:13, 25 березня 2013Новини регіонів
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Заявляють у КМДА
У Києві у вихідні для надання вчасної швидкої медичної допомоги було залучено всі багатопрофільні лікарні міста, і сьогодні медичні заклади працюють стабільно та скоординовано.
Про це під час чергового засідання Міського штабу із ліквідації наслідків негоди сказав директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Він зауважив, що 23-24 березня швидка працювала у штатному режимі, кількість викликів не перевищувала загальностатистичні дані. Протягом дня медичну допомогу надавали 145, а вночі 105 бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Сьогодні для надання амбулаторної допомоги та обслуговування викликів додому додатково залучено 144 лікарів-інтернів. Через погіршення погоди та зниження температури повітря столичні медики очікують зростання випадків захворювання на грип та ГРВІ. Збільшення кількості лікарів дозволить поліпшити надання амбулаторної медичної допомоги, зазначив В.Мохорєв.
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