Медичні заклади Києва працюють стабільно

У Києві у вихідні для надання вчасної швидкої медичної допомоги було залучено всі багатопрофільні лікарні міста, і сьогодні медичні заклади працюють стабільно та скоординовано.

Про це під час чергового засідання Міського штабу із ліквідації наслідків негоди сказав директор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохорєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Він зауважив, що 23-24 березня швидка працювала у штатному режимі, кількість викликів не перевищувала загальностатистичні дані. Протягом дня медичну допомогу надавали 145, а вночі 105 бригад швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Сьогодні для надання амбулаторної допомоги та обслуговування викликів додому додатково залучено 144 лікарів-інтернів. Через погіршення погоди та зниження температури повітря столичні медики очікують зростання випадків захворювання на грип та ГРВІ. Збільшення кількості лікарів дозволить поліпшити надання амбулаторної медичної допомоги, зазначив В.Мохорєв.