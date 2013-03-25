Рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Києві нижче епідпорогу

Рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) у столиці нижче епідпорогу на 23%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в місті інформує, що за дванадцятий календарний тиждень поточного року (18.03-24.03.2013р.) зареєстровано 26 тис. 547 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення становив 94,4, що нижче епідемічного порогу на 23 (епідпоріг на 12-му тижні – 180,2).

Фахівці зазначають, що, порівняно з попереднім тижнем, спостерігається зниження захворюваності на 23%.