Чадним газом отруїлися мама та її 9-річний син

У Вінниці внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано жінку та її 9-річного сина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 24 березня о 18:45 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що в дитячу обласну лікарню було доставлено 9-річного хлопчика, а в першу міську клінічну лікарню доставлено його 34-річну матір з діагнозом, «отруєння». За попередніми даними, потерпілі отруїлись чадним газом.

На даний час стан дитини, яка перебуває в реанімаційному відділенні, стабільний. Мати перебуває також в реанімаційному відділенні 1 міської клінічної лікарні, стан середньої важкості, стабільний.