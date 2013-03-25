Для очищення дахів від бурульок залучать альпіністів
17:28, 25 березня 2013Новини регіонів
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Обіцяють чиновники
У Києві для очищення дахів від бурульок залучатимуть служби альпіністів.
Відповідне доручення перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак дав управлінню з питань надзвичайних ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.
Так, структурний підрозділ має мобілізувати всі альпіністські служби, у тому числі приватних осіб з оплатою їм праці з резервного фонду.
Комунальники впродовж дня мають перегородити всі небезпечні місця обмежувальними стрічками, аби уберегти пішоходів від падіння бурульок.
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