У Сумах за два дні випала майже 2-місячна норма опадів
09:12, 26 березня 2013Новини регіонів
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У квітні очікують на повноводдя
У Сумах за минулі дві доби випало майже дві березневі норми опадів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це 25 березня на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сумської міськради Олександр Даниленко.
Так, за його словами, за дві доби випало понад 60 мм опадів, при нормі випадання опадів у березні - 38 мм.
О.Даниленко зазначив, що очолюваний ним відділ очікує днями новий гідропрогноз, після якого буде скориговано план дій міста із запобігання паводку.
За словами начальника відділу, повноводдя очікується в Сумах вже до квітня.
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