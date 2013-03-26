У Донецьку міліція продовжує шукати професора медуніверситету

У Донецьку на даний час правоохоронці продовжують розслідування в кримінальному провадженні за фактом зникнення 42-річного професора медичного університету Наталії Калінкиної, яка зникла 5 листопада 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив в.о. начальника головного управління МВС України в Донецькій області Роман Романов.

За його словами, вже майже 5 місяців за фактом зникнення Н. Калінкиної «продовжується розслідування, і тут, де резонанс, воно стоїть на контролі в МВС».

У той же час Р. Романов підкреслив, що всі дії правоохоронців, задіяних у розслідуванні цього резонансного злочину, як і раніше, є таємнцею слідства.

«Я не розповідатиму, де і які заходи проводилися, тому що озвучувати це в ефірі я не маю права», - сказав керівник обласного УВС.

При цьому він додав: «Не раз ми виїжджали в міністерство, нас заслуховували. контроль є. Версії відпрацьовуються всі, вони не змінилися».

Як повідомляв УНІАН, Н.Калінкина пропала в Донецьку 5 листопада 2012 року. За словами батька зниклої, в 17.45 доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини №1 міжнародного медичного факультету Донецького національного медуніверситету вийшла після роботи з своєї кафедри, розташованої на території Обласної центральної клінічної лікарні, сіла в свій автомобіль і поїхала додому в мікрорайон «Азотний». Але додому так і не доїхала. 7 листопада було знайдено машину зниклої. Машина стояла біля 23-ої лікарні, за 100 метрів від входу в поліклініку. Ключі від машини були в замку. За словами родичів, на задньому сидінні було видно дві плями від крапель крові.

3 грудня Донецька міліція попередила, що всі їхні дії з пошуку Н.Калінкиної є таємницею слідства.

Донецька обласна прокуратура 7 грудня заявила, що контролює хід розслідування цієї справи.