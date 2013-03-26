На Полтавщині й Сумщині знеструмлено понад 100 містечок

У Полтавській та Сумській областях через негоду залишаються знеструмленими понад 100 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварійними бригадами обласних енергетичних компаній, починаючи с 22 березня, повністю відновлено електропостачання в 1 тис. 101 населеному пункті, які були знеструмлені внаслідок складних погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.

Станом на 7.00 26 березня залишаються знеструмленими 101 населених пунктів у двох областях, а саме: у Полтавській – 78 н.п. Сумській – 23 н.п.