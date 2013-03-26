Полтавщина: через отруєння газом загинуло троє осіб
10:22, 26 березня 2013Новини регіонів
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Проводиться розслідування
У Полтавській області внаслідок отруєння чадним газом загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, ввечері 25 березня в смт. Комишня Миргородського району у приватному житловому будинку виявлено тіла трьох осіб. Попередня причина загибелі – отруєння природним газом.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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