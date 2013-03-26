У Одеській області пропала 2-річна дитина

10:50, 26 березня 2013
Новини регіонів
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В Овідіопольському районі Одеської області 25 березня пропала 2-річна дитина.

 
Про це УНІАН повідомили у відділі у зв`язках з громадськістю головного управління МВС України в Одеській області.
 
Згідно з повідомленням, хлопчик зник приблизно о 15.40 з двору будинку по вулиці Радгоспній в селі Барабой.
 
Дитина була одягнена в червону куртку, червоні тапочки, білу шапку і коричневі штани.
 
Міліція розшукує хлопчика і просить всіх, кому щось відомо про його місцезнаходження, повідомити в міліцію.
 
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