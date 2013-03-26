Ветеринари Київщини погано контролюють якість продуктів

Прокуратура Київської області виявила 20 ветеринарів, які неналежно контролювали безпечність харчових продуктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Як заявили в прокуратурі, здійснюючи контроль суб’єктів господарювання, посадовці Головного управління ветеринарної медицини в Київській області та його територіальних управлінь регулярно порушували законодавство.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на управління покладено завдання здійснювати ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за безпечністю та якістю харчових продуктів, виробництвом і готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах.

Водночас посадовці інспекційного органу, знайшовши в діях підприємців порушення, не забезпечували належне реальне усунення порушень закону та не контролювали виконання внесених приписів. Крім того, вони не притягували до відповідальності підприємців, які порушували закон у вказаній сфері.

Також прокуратурою встановлено, що під час проведення планових та позапланових перевірок органи ветеринарної медицини порушували права суб’єктів господарювання. Виявлені випадки неналежного оформлення документів для проведення перевірок та їх результатів. Працівники здійснювали інспектування у будь-який момент без попереднього письмового повідомлення суб’єктів. Найчастіше такі перевірки проводилися безпідставно та без оформлених направлень та наказів на проведення таких заходів, підкреслили в прокуратурі, додавши, що одна з причин, що зумовлює такий стан речей в діяльності контролюючого органу – це відсутність контролю за роботою підлеглих з боку керівництва Головного управління.

Відтак начальнику Головного управління ветеринарної медицини внесено подання. За результатами його розгляду буде вирішено питання про відповідальність винних осіб, зазначили в прокуратурі.