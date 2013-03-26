На київських дорогах із заторів витягають "швидкі"

За даними сайту «Яндекс.Пробки», у даний час у Києві спостерігаються сильні затори - 10 балів за десятибальною шкалою.

Водночас, за даними прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві, станом на 8.00 на автошляхах міста працювали підрозділи ДСНС- 89 одиниць техніки, 345 чоловік особового складу, зокрема, на вул. Заболотного, вул. О.Теліги, вул. Богатирська, Брест-Литовське шосе, вул. Потьє.

Із заторів силами рятувальників вилучено 110 одиниць великогабаритної техніки, 26 одиниць легкової техніки, 2 автобуси та 2 автомобілі швидкої допомоги.

За період ускладнення погодних умов із дорожніх заторів було вилучено 2923 одиниці техніки та надано допомогу 7451особам.

У встановлених 13 мобільних пунктах обігріву допомогли 411 громадянам.