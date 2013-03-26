На Сумщині впроваджено регіональне замовлення на лікарів

У Сумській області підготовка майбутніх лікарів вперше відбуватиметься за регіональним держзамовленням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації із посиланням на начальника управління охорони здоров’я ОДА Петра Павлюка.

«У рамках районних програм місцеві органи влади укладають із Сумським медичним інститутом угоди про підготовку майбутніх лікарів, які, здобувши освіту, мають повернутися працювати до району. У той же час на місцях здійснюватимуться конкретні кроки з підтримки молодих спеціалістів, зокрема, забезпечення їх житлом та гідною заробітною платою», - відзначив П.Павлюк.

За його словами, наразі за регіональним замовленням на Сумщині вже навчається більше 50 майбутніх лікарів.