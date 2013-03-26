Куди вивозять "київський" сніг?

Комунальні служби вивозять сніг з Києва на 34 спеціально відведені майданчики, віддалені від житлової забудови.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

“У нас є 34 майданчики, які були передбачені. Сніг — той, що був, що вивозився протягом зими, на них вже розтанув, і в нас є можливість вивозити на них знову нову порцію снігу”, - сказав О.Мазурчак.

На запитання, чи не загрожуватиме підтоплення житловим масивам у разі різкого підвищення температури повітря і танення снігу на цих майданчиках, перший заступник голови КМДА запевнив: “Вони (майданчики) безпечні. Вони не близько до житла. Передбачається якраз, що вони можуть нормально танути. Більше того, коли сніг вивантажується, він вже спресований і тому тане набагато повільніше, ніж буде танути в місті. Завжди сніг на таких майданчиках тане ще два тижні після того, як його взагалі вже немає в місті”.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків негоди О.Мазурчак поінформував, що 23-25 березня з Києва вивезено 9,2 тис. тонн снігу, при тому що протягом п`ятниці-суботи випало, за приблизними підрахунками, близько 50 млн тонн снігу. До цих робіт залучено додатково близько 60 одиниць техніки, а також працюють всі снігоприбиральні машини комунальних підприємств та служб столиці.

Водночас, підкреслив О.Мазурчак, враховуючи величезну кількість опадів, ситуація з вивезенням снігу є складною, і для її покращення планується ще додатково залучити близько 200 одиниць техніки. Відповідне доручення було дано заступнику голови КМДА Анатолію Голубченку.

О.Мазурчак зазначив, що В.Пшеничний має додатково віднайти площі для складування прибраного у місті снігу.

Довідка УНІАН. Синоптики прогнозують на суботу, 30 березня, до плюс 6 градусів тепла вдень.