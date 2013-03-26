В КМДА спростовують інформацію щодо померлих пацієнтів "швидкої"

Інформація, розповсюджена у ЗМІ, щодо летальних випадків у каретах «швидкої» через нерозчищену вул. Машинобудівну в Києві, не відповідає дійсності.

Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Віталій Мохорєв, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Він зазначив, що за даними Київської міської станції швидкої медичної допомоги, у період з 23 до 26 березня за телефоном «103» зареєстровано 6 викликів від мешканців цієї вулиці. «Усі виклики обслуговані вчасно. Двоє пацієнтів госпіталізовані», - поінформував В.Мохорєв.

Як повідомлялося, ЗМІ з посиланням на активістів HelpKyiv писали, що декілька пацієнтів "швидкої" померли через нерозчищену вул. Машинобудівну на під`їзді до станції швидкої.