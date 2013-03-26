У столиці виділено ще 18 майданчиків для вивезеного снігу

У столиці додатково виділено 18 майданчиків, на які вивозять прибраний сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Він нагадав, що у Києві до цього часу було 34 місця, куди звозиться сніг, й вони вже цілком заповнені.

О.Мазурчак повідомив, що на місця складування минулої ночі комунальні служби вивезли близько 38 тис. тонн снігу, до робіт залучено додаткову техніку великих підприємств.

Водночас він прогнозує, що місто не зможе вивезти більш як 200 тис. тонн снігу. При цьому перший заступник голови КМДА вважає, що підтоплення місту не загрожує, оскільки після прогнозованого на кінець тижня різкого потепління знову очікується зниження температури, тобто танення снігу в місті відбуватиметься поступово.

Також він зазначив, що ситуація у місті під час танення снігу залежатиме від стану зливових стоків, і цим питанням зараз займаються їхні балансоутримувачі, зокрема, “Київавтодор” та ЖЕКи.

О.Мазурчак звернув увагу, що синоптики не прогнозують високо рівня води в Дніпрі, що також знижує загрозу підтоплення міста.