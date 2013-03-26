У столиці бурульки травмували трьох осіб

У Києві за останні дні зафіксовано три випадки травмування людей бурульками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак.

Він зазначив, що з самого початку надзвичайної ситуації було видано розпорядження, щоб керівники ЖЕКів та профільних служб міста посилили роботу зі зняття бурульок та огородили небезпечні місця обмежувальними стрічками.

“Сніг і бурульки будуть. Ми маємо сьогодні вже три випадки падіння бурульок і травмування людей. На щастя, немає смертельних випадків”, - сказав О.Мазурчак.

За його словами, два випадки падіння бурульок - з офісних будівель.

Разом з тим, як запевнив О.Мазурчак, зараз у місті працюють 102 інспектора, які стежать за очищенням від снігу та бурульок не тільки приміщень, які на балансі комунальників, але й тих, що на балансі інших підприємств.

“Всі отримують відповідні приписи, щоб зняти сніг і бурульки. Сьогодні інспектори працюють в усіх районах”, - зазначив він.