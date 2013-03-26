Судмедексперти незаконно стягнули з родичів померлих близько 100 тис. грн

Службові особи комунального закладу «Бюро судово-медичної експертизи» в Дніпропетровській області у з листопада по лютий незаконно стягнули з родичів померлих громадян близько 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, це засвідчила прокурорська перевірка бюро судмедекспертизи з питання законності надання платних послуг.

«Службові особи ОКЗ «Бюро СМЕ» у період з 20 листопада 2012 року по 12 лютого 2013 року незаконно стягували з громадян плату за послуги утримання тіл померлих, що знаходяться на зберіганні в індивідуальній холодильній камері, утримання тіл померлих у трупосховищі понад норми перебування, транспортні послуги по доставці померлих до моргу. Загальна сума грошових коштів, що були незаконно стягнуті з громадян за вказаний період, склала близько 100 тис. грн», - наголошується у повідомленні прокуратури.

Також перевірка встановила, що керівництво закладу допускає грубі порушення законодавства про працю.

Зокрема, порушується тривалість робочого часу без дозволу первинної профспілкової організації, несвоєчасно нараховується та виплачується заробітна плата працівникам у подвійному розмірі за понаднормову роботу.

Відомості про виявлені порушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 та ч.1 ст.172 КК України (зловживання службовим становищем та грубе порушення законодавства про працю).

Крім того, прокуратурою внесено подання директору департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації про усунення порушень діючого законодавства в ОКЗ «Бюро судово-медичної експертизи», причин та умов, що їм сприяли.