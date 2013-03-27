На розвиток туризму в Криму виділили 5,5 млн

Міністерство курортів і туризму Криму у 2013 році одержало з бюджету АР Крим 5,5 млн. грн на реалізацію Програми розвитку туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв сьогодні на прес-конференції.

«У 2012 році програма фінансувалася в повному обсязі, цього року вона недофінансована. Ми планували 16 млн. грн, одержали 5,5 млн. грн з бюджету. Але це пов`язано з тим, що в нас з`явилося інше джерело фінансування — європейський бюджет, який виділив 5,5 млн. євро. Таким чином, програма цього року фінансується майже повністю, за винятком декількох проектів, які були перенесені на 2014 рік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Крим відвідало 6,15 млн. туристів.