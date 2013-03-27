Рівненщина: на сміттєзвалищі знайшли тіло немовляти

На сміттєзвалищі у селі Здовбиця Здолбунівського району Рівненщини виявлено тіло немовляти.

Як повідомили УНІАН в Управління МВС України в області, тіло дитини (дівчинки) у поліетиленовому пакеті виявив увечері 25 березня працівник сміттєзвалища, на яке вивозять сміття із Здолбунова та сусідніх сіл.

Чоловік відразу ж повідомив у міліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та начальник обласного управління генерал-майор міліції Василь Лазутко.

«Дівчинка була замотана у пелюшку. Причину смерті дитини експерти назвуть після проведення її розтину. А міліціонери зараз шукають маму дитини та свідків», - повідомила начальник сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко.