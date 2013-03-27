Біля метро «Петрівка» - витік води на проїжджу частину проспекту
09:25, 27 березня 2013Новини регіонів
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Працюють аварійні служби
Витік води на проїжджу частину Московського проспекту поблизу станції метро «Петрівка» у Києві спричинений поривом систем водопостачання.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Новицького.
На місці працюють аварійні служби.
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