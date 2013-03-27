Полтавщина: 10 населених пунктів лишаються знеструмленими

В Україні ремонтними бригадами обленерго починаючи з 22 березня повністю відновлено електропостачання 1 тисячі 207 населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач.

Станом на 7.00 середи залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Полтавській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного значення забезпечено.

Силами Держслужби з надзвичайних ситуацій у регіонах впродовж доби надано допомогу 194 автотранспортним засобам та 388 особам.

ДСНС розгорнуто 331 мобільний рятувальний пункт, де за добу надано допомогу 465 особам.

До заходів із забезпечення сталого функціонування об`єктів життєдіяльності населення, соціально-побутової сфери і транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення та у Києві минулої доби залучалося 51 тисяча 660 осіб та 7 тисяч 417 одиниць техніки.

На місцях координацію дій здійснюють оперативні групи Головних управлінь (управлінь) ДСНС в областях, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій – робоча група Міжвідомчого оперативного штабу.