Чернігівщина: під час пожежі в гімназії постраждала жінка

На Чернігівщині виникла пожежа в гімназії під час якої постраждала жінка — технічний працівник.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У м. Борзна по вул. Б. Хмельницького, 1 учора зранку сталася пожежа в будівлі гімназії ім. П. Куліша. Загоряння відбулося в приміщенні для технічних працівників у двоповерховій будівлі, 1912 року забудови. Вогнем пошкоджено меблі, облицювання стін службового приміщення техпрацівників та облицювання стін коридору. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. Внаслідок пожежі техпрацівниця гімназії, 1948 року народження, отримала опіки обличчя, верхніх дихальних шляхів та рук ІІ ступеню.

Зараз збитки, завдані загорянням, встановлюються. Врятовано матеріальних цінностей на суму 400 тис. грн.