За минулу добу з Києва вивезено 21 тис тонн снігу

Впродовж доби працівники КК «Київавтодор» вивезли з Києва 21 тисячу тонн снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на автошляхах столиці у першу зміну працювало 332 одиниці техніки, у другу – 262. Крім того, до ручного прибирання було залучено 525 осіб вдень та 140 - вночі.

Комунальною корпорацією за добу було використано 188 тонн солі та 387 тонн піскосуміші.

Тривають роботи з розчистки автомагістралей, а також балансових тротуарів. Усього з початку зимового періоду було вивезено 270 тисяч тонн снігу.

Вночі також працювала 301 одиниця техніки, яку додатково надали підприємства, зокрема, 233 самоскиди, 55 завантажувачів, 4 бульдозери, 5 екскаваторів, 3 грейдери і 2 прибиральні машини.