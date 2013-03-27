На Львівщині під вагою снігу обвалився дах школи

На Львівщині під вагою снігу обвалився дах середньої загальноосвітньої школи в селі Городище Самбірського району.

Про це повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається в повідомленні, надзвичайна подія трапилася вчора, 26 березня.

“На світанку, о 4.00, в с. Городище Самбірського району через снігове навантаження обвалилося шиферне покриття (площею 120 кв. м) даху будівлі спортивного залу Городищенської “СЗШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”. Внаслідок події потерпілих немає. Навчальний процес у навчально-виховному закладі (збудований у 1992 році) не припинявся”, - зазначається в повідомленні.

Відновлювальні роботи планується завершити протягом трьох діб.