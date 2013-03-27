Полтавській області паводок не загрожує

Полтавській області весною 2013 року паводок не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції, присвяченій 3-річчю перебування на посаді, заявив губернатор області Олександр Удовиченко.

За його словами, кількість снігу, що випав цієї зими в регіоні, не приведе до загрози паводку.

«З водою, яка може прийти з півночі, регіон справиться, до цього ми підготувалися. Всі пропускні системи в області перевірені й готові до роботи», - сказав О.Удовиченко.

Керівництво Кременчуцької ГЕС також повідомило УНІАН, що готове до весняного паводку і готове пропустити «велику воду, яка може прийти з Росії та півночі України».