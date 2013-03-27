На Закарпатті перекинувся мікроавтобус: постраждали 5 осіб

Отримали тілесні ушкодження

Сьогодні близько 7.30 на автодорозі державного значення Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів поблизу міста Хуст Закарпатської області перекинувся мікроавтобус «Mercedes-benz – 208». Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у салоні автобуса, крім водія, перебували семеро пасажирів. За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

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