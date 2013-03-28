Житомирщина: дітям-сиротам повернули однокімнатну квартиру

На Житомирщині прокуратура повернула житло шістьом неповнолітнім, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, на початку цього тижня за результатами розгляду подання, внесеного прокуратурою Малинського району на ім’я міського голови Малина, неповнолітнім повернули квартиру.

Установлено, що виконавчий комітет Малинської міської ради не закріпив права на житло за 6 неповнолітніми дітьми, батьків яких позбавлено батьківських прав. У подальшому однокімнатна квартира дітей рішенням виконкому була незаконно надана у користування іншим особам.

Прокурор Малинського району задля поновлення прав дітей на житло міському голові вніс подання, яке наразі розглянуто і рішенням виконкому Малинської міськради за 6-ма неповнолітніми дітьми з однієї родини закріпили право на житло.