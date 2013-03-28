У Донецькій області не вистачає 4,5 тисяч лікарів

У Донецькій області в даний час не вистачає 4,5 тис. лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила заступник голови Донецької облдержадміністрації - начальник головного управління охорони здоров`я ОДА Олена Петряєва.

За її словами, в даний час «всього працює в регіоні маже 20 тис лікарів, в цілому по області не вистачає 4,5 тис лікарів».

«У нас зараз дефіцит сімейних лікарів, дільничних педіатрів, неонатологів, фтизіатрів, патологоанатомів і судових медиків. З`явився дефіцит і лікарів акушерів-гінекологів, не дивлячись на те, що раніше ця професія була супер затребуваною», - сказала О.Петряєва. Вона зазначила, що поки в містах області «тільки немає дефіциту стоматологів і лікарів-дерматовенерологів».

О. Петряєва констатувала, що у всіх містах є проблеми в тій, чи іншій мірі з укомплектованістю лікарськими кадрами.

«Є міста, які краще укомплектовані, райони. У нас дуже серйозна проблемна ситуація з укомплектуванням штатів в Єнакієвому, в Красному Лимані. Вже і в Донецьку є, і в Макіївці є проблеми, у всіх містах є проблеми», - зазначила заступник голови облдержадміністрації.

Вона підкреслила, що обласна влада ініціювала в містах на місцях прийняття програм, спрямованих на стимулювання лікарів, їх підтримку, надання їм житлоплощі.

«Ми ініціювали прийняття програм місцевих стимулів, тому що при тому рівні заробітної плати, яка сьогодні є, звичайно, відтік кадрів йде досить великий. Адже заробітна плата піднялася у сімейних та дільничних лікарів, а у решти залишилася колишньою, невисокою», - сказала О.Петряєва, додавши, що 25% працюючих лікарів сьогодні в області - це люди пенсійного віку.