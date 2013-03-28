Черкащина: у Дніпрі загинув дайвер

В Черкаській області в районі залізничної станції село Панське на Дніпрі в ніч на 28 березня загинув дайвер під час підводної рибалки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, двоє дайверів на Дніпрі організували нічну підводну охоту на товстолобика. Чоловіки у пошуках риби по черзі занурювалися під воду. Під час чергового занурювання, один із рибалок не помітив, як опинився під товстим шаром криги. Через тривалу відсутність чоловіка на поверхні, його колега забив на сполох. Після кількох невдалих спроб відшукати товариша під водою, чоловік зателефонував до рятувальників.

Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою спеціального обладнання організували пошукову операцію. Під час обстеження водної території, водолази знайшли тіло 33-річного дайвера без ознак життя та підняли його на поверхню.