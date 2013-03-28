У Львові брилами льоду, які впали з даху, тяжко травмовано жінок

У центрі Львова вчора, 27 березня, дві жінки постраждали внаслідок падіння з даху будинку снігової брили та крижаної бурульки. Обох постраждалих госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 13.10, на вул. Під Дубом, 24 (Галицький район, ЛКП «Центральне», гуртожиток ЛКП «Львівелектротранс») внаслідок падіння бурульки з даху будинку травмовано 36-річну жительку Львова. Потерпілу з діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, забійна рана голови, госпіталізовано в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

О 17.15, на вул. Лесі Українки, 1 (Галицький район, театр ім. Марії Заньковецької) внаслідок падіння брили снігу з даху біля службового входу театру травмовано 78-річну львів’янку. В потерпілої діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Її госпіталізували в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.