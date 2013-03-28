На Дніпропетровщині створять Центр підтримки дітей та сімей

У 2013 році Дніпропетровський районний дитячий будинок «Родина» буде перепрофільований у Центр соціальної підтримки дітей та сімей.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", Центр соціальної підтримки буде створений в рамках проектів «Добре дому» та «Родина для дитини», які реалізуються представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні та Фондом Р . Ахметова спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією.

У центрі будуть надавати такі послуги як догляд і захист дітей з найбільш вразливих сімей, послуги, спрямовані на збереження сім`ї, для створення безпечного і дружньоuj до дитини середовища, попередження вилучення дітей із сімей. Також там будуть отримувати консультацію та допомогу молоді мами, які потрапили в складну життєву ситуацію, буде організована робота з кризовими сім`ями, які перебувають на межі розпаду. Для цього працівники служб та відділів Дніпропетровської райдержадміністрації, міських, селищних та сільських рад району пройдуть навчання з організації роботи по створенню сімейних форм виховання.

Подібний центр соціальної підтримки дітей та сімей стане другим в Україні (перший вже кілька років працює в Київській області).

За словами Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, Президент підтримує створення подібних центрів по всій Україні, так само як і перехід на модель фінансування «гроші ходять за дитиною».

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська підкреслила, що модель розвитку сімейних форм виховання Дніпропетровській області розглядається як базова для всієї України.

"Ми розраховуємо на те, що Дніпропетровська область покаже реальний шлях, переходячи від радянської інтернатної системи до форматів, коли всі діти виховуються тільки в сім`ях», - сказала Н.Королевська.

У свою чергу директор Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний зазначив, що створення центрів соціальної підтримки - дуже важливий крок на шляху профілактики сирітства.

"Це - перший центр в Дніпропетровській області в рамках співпраці з Облдержадміністрацією та організацією «Надія і житло для дітей ». Фонд вкладає у створення цієї установи 1 млн. 300 тис. грн... Щорічно близько 8000 дітей втрачають батьків через позбавлення батьківських прав. Тож мета цього центру дуже проста - надавати якісні та доступні соціальні послуги, щоб уразливі сім`ї зберігалися. Хочеш допомогти дитині - допоможи родині», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Також у фонді Р.Ахметова поінформували, що зараз в Дніпропетровському районному дитячому будинку «Родина» залишилося 17 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (решта вже влаштовані в сімейні форми виховання). Для дітей, які не будуть влаштовані в сімейні форми виховання, виховуватимуться у закладі максимально наближеному до сімейних умов проживання.