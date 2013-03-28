Столиці не вдасться уникнути підтоплень
14:25, 28 березня 2013Новини регіонів
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Попереджає Попов
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов прогнозує, що столиці не вдасться уникнути підтоплень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав сьогодні на прес-конференції.
Водночас він наголосив, що влада міста докладає всіх зусиль, щоб не допустити підтоплень, а у разі їх виникнення - негайно відреагувати на них та якнайшвидше ліквідувати.
“Те, що випадки будуть, в мене немає сумніву, бо майже 50 млн тонн талого снігу найближчим часом будуть водою. Не розраховані, в тому числі при будівництві міста, на такі обсяги прийому талої води наші мережі. Тому, безумовно, будуть випадки, і ми будемо на це реагувати цілодобово”, - сказав О.Попов.
Він звернув увагу, що місто має план евакуації населення із зон можливого підтоплення. Крім того, найближчими днями буде завершено розробку електронної карти підтоплень.
“Це і для прийняття рішень важливо, і будемо населення інформувати”, - зазначив голова КМДА.
О.Попов зауважив, що сніг у Києві прибирають цілодобово, щоб пом`якшити ситуацію з підтопленнями, особливо, щоб забезпечити нормальну роботу транспорту.
“Вивеземо до 300 тисяч тонн, думаю”, - додав він.
Як повідомляв УНІАН, в Українському гідрометцентрі вважають, що Київ може підтопити не внаслідок підвищення рівня води в річках, а внаслідок танення великої кількості снігу, що лежить у місті.
Довідка УНІАН. 22-24 березня в Києві випала рекордна кількість снігу — півторамісячна норма, а саме близько 60 мм, від 45 до 50 млн тонн.
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