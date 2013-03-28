Київ: «Плесо» готується до можливих наслідків паводку

Для уникнення весняного паводку фахівці комунального підприємства «Плесо» проводять обстеження готовності водорегулюючих, водоперепускних та очисних споруд, насосних станцій до безаварійного пропуску льодоходу, весняного та дощових паводків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, працівники профільного підприємства обстежують стан готовності водних об’єктів, гідротехнічних та водоперепускних споруд, очищають водоскиди та водоперепускні труби, готують шандорні пристрої та засуви на очисних спорудах зливової каналізації.

Крім того, регулярно перевіряється технічний стан обладнання насосних станцій. Вже здійснено пробні пуски насосів, організовано роботу Спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби (САРВС) КП «Плесо» до розчистки водоперепускних споруд, перевірено стан аварійно-рятувального обладнання, а також підготовлено план реагування на надзвичайні ситуації під час повені.

Силами робітників з благоустрою КП «Плесо» проводиться розчистка оголовків водоперепускних споруд та русел річки Либідь.

Для забезпечення готовності очисних споруд та насосних станцій до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час паводків, пропуску льодоходу і повені насосні станції мікрорайону Русанівські сади та на вул. Довбуша (ДВРЗ) вже вживають заходів зі зниження рівня води, а насосні станції «Осокорки-Позняки», «Жуків острів», «Аляб’єва» знаходяться у повній технічній готовності.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Садовой повідомив, що фахівці наразі допускають локальні проблеми з підтопленням, зокрема, у Голосіївському та Святошинському районах, а також Русанівських садів.