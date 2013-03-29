На Тернопільщині нетверезий водій перевозив школярів.

Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент трапився 27 березня.

«В рамках спецоперації «Автобус» зупинили шкільний автобус із Зборівського району, який перевозив організовану групу дітей. І виявилося, що водій їх везе у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори склали протокол, подальша доля водія буде вирішуватися в суді», – розповів старший державтоінспектор з особливих доручень обласного управління обласної Державтоінспекції Володимир Погрібний.

Загалом в рамках операції «Автобус», що проходила впродовж березня, працівники ДАІ виявили двох водіїв, які керували автобусами у нетверезому стані.

Крім того, задокументовано понад 600 порушень правил дорожнього руху водіями громадського транспорту, майже 300 відхилень від затвердженого маршруту.

За виявлені порушення працівники ДАІ скерували до територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті пропозиції щодо позбавлення ліцензій 4 перевізників на право надання пасажирських послуг.