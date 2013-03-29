Львівщина: у ДТП загинули 20-річний хлопець і 13-річна дівчинка

На Львівщині під час зіткнення легкового автомобіля «Опель Омега» і вантажного автомобіля «Рено Магнум» загинув водій і пасажирка легковика. Ще двох пасажирів „Опеля” госпіталізовано в лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, ДТП сталося 28 березня близько 21.40 у Яворівському районі на автодорозі «Львів-Краковець».

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Опель Омега», 20-річний мешканець Львівщини, не обрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення із вантажним автомобілем «Рено Магнум» під керуванням 52-річного мешканця Харкова. Внаслідок ДТП загинули 20-річний водій легковика та 13-річна пасажирка цього авто. Обидва загиблі були мешканцями Яворівського району.

Ще двох пасажирів «Опеля» було госпіталізовано із тілесними ушкодженнями. Це 20-річна дівчина та 22-річний юнак, також мешканці Яворівського району. У дівчини медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом руки, забійну рану, а в юнака – забій головного мозку.

