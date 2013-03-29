У Деснянському районі Києва через сказ введено карантин

З 26 березня в Деснянському районі введено карантин через сказ.

Про це повідомляється на сайті Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві.

Як відзначається у повідомленні, згідно з розпорядженням Головного державного інспектора ветеринарної медицини Києва, з 26 березня було введено карантинні обмеження щодо сказу на частині території Деснянського району, а саме - мікрорайону Биківня (вулиці Кузбаська, Кисловодська, Путивльська, Бобринецька, Радистів, Ушицька, провулок Путивльський та Броварський проспект).

Прилегла до мікрорайону Биківня територія Деснянського району, зокрема, Лісового масиву, теж була визначена загрозливою зоною.

Повідомляється, що у селищі Биківня лисиця покусала собак на чотирьох подвір’ях. Один собака загриз лисицю і після лабораторного аналізу у неї було виявлено сказ.

27-28 березня у селищі Биківня спеціалісти ветеринарної медицини ДУ “Центр охорони здоров’я тварин в місті Києві” провели щеплення проти сказу 165 тваринам.

«Карантинні обмеження щодо сказу будуть зняті через два місяці з дня останнього випадку захворювання, за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом і чинною інструкцією “Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин”. Також рекомендуватимемо власникам тварин, які проживають на вказаних вулицях, надійно ізолювати собак та котів і не вивозити їх за межі Биківні. До тих же власників, які порушуватимуть рекомендації, вживатимемо дієвих заходів», – відзначив в. о. голови Деснянської райдержадміністрації, голова Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Деснянській райдержадміністрації Вадим Костюченко.

Також під час карантинного періоду на території Деснянського району забороняється проводити виставки, виводки та інші видовищні заходи за участю собак.

Щеплення проти сказу і надалі проводитимуться тваринам, які утримуються навколо вогнища інфекції, та тваринам, підозрілим на зараження сказом. Такі тварини знаходитимуться під наглядом протягом 60 днів.

Мешканці Деснянського району можуть зробити щеплення проти сказу у травмпункті поліклініки для дорослих № 2 за адресою: вул. Драйзера, 19, телефон: 515-88-52.