У Києві закрили аптеки, що продавали димедрол

У Києві правоохоронці припинили роботу двох аптек, в яких продавали заборонені препарати.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, в ході проведення оперативних заходів впродовж доби працівники столичного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у двох столичних аптеках вилучили понад тисячу пігулок, серед яких сильнодіючі лікарські засоби – сонат та димедрол, а також наркотичний засіб – паратрал. Вартість вилученого, за цінами чорного ринку, становить близько 27 тис грн.

В одній з аптек провізор ретельно приховувала як самі пігулки, так і незаконно отриману виручку. Коли до закладу зайшли правоохоронці, жінка побігла до вбиральні, де за кахлем поміж водопровідних труб зберігала гроші. Пакети з пігулками провізор ховала за вмонтованим у вітрину касовим апаратом. Вартість однієї такої пігулки коливається від 35 до 50 грн. За попередньою інформацією, за один робочий день жінка заробляла на заборонених препаратах близько 5 тис. грн.

Аптека, незважаючи на вивіску з графіком роботи, працювала з 9.00 максимум до 14.00, однак особи, які знали про продаж заборонених препаратів, чекали на відкриття закладу вже з 7.00. Один з мешканців будинку, де розташовувалась аптека, поскаржився правоохоронцям.

Отримавши інформацію, співробітники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків розпочали перевірку. Інформація підтвердилась не одразу, адже провізор ретельно маскувала свій бізнес, однак, незважаючи на конспірацію, незаконну діяльність аптек припинили. Подальшу долю фармацевта вирішуватиме слідство та суд.

За даними фактами розпочато кримінальні провадження за статтею 321 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Тривають слідчі дії.

Питання подальшого функціонування цих аптек буде вирішувати Державна служба України з лікарських засобів, до якої направлено офіційні листи з повідомленням про незаконні дії працівників даних установ.