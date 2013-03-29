Мешканців Львівщини попередили щодо повеней

Львівська облдержадміністрація звернулася до мешканців області з попередженням про можливі повені на території області і підтоплення населених пунктів під час танення снігу.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, згідно із прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології 30-31 березня на території області розпочнеться розвиток другої хвилі повені, що також продовжиться в першій декаді квітня.

Як зазначається у повідомленні, вихід води на заплаву найбільш ймовірний в прилеглих до Дністра районах області.

При активному сніготаненні та випаданні дощів на одамбованих ділянках річки Дністер, її притоків та річки Вишня (басейн річки Сян) в Мостиському, Самбірському, Миколаївському, Городоцькому та Жидачівському районах не виключений негативний вплив високих весняних вод на стан дамб. При цьому можливе досягнення відміток початкового підтоплення окремих населених пунктів, господарських об’єктів чи затруднення доїзду до окремих з них. У басейнах Західного Бугу, Стира очікується повсюдне затоплення заплав, значних площ сільгоспугідь.

Як інформує прес-служба, у Сокальському районі можливе часткове підтоплення окремих населених пунктів (с. Сілець, с. Межиріччя), прирічкової частини м. Червонограда. У Кам’янка-Бузькому районі можливе досягнення відміток підтоплення окремих населених пунктів, господарських об’єктів.

На одамбованих ділянках Західного Бугу та його притоків можливий негативний вплив високих вод на стан дамб.

В усіх районах області при активному таненні снігу додаткові підтоплення в окремих населених пунктах може спричинити різкий підйом рівнів води на малих ріках, значний місцевий стік, накопичення талодощових вод у пониженнях рельєфу.

