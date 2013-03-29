Медикам Львова передали вертоліт і автомобілі з митного складу

Працівники Міністерства доходів і зборів України у Львівській області передали обласним медикам через обласну державну адміністрацію вертоліт КА-226 у комплекті з експлуатаційно-технічним майном, а також два автомобілі «Мерседес» 2001 і 2004 років випуску і автомобіль «Пежо» 2004 року випуску. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

У міністерстві повідомили, що раніше передане майно знаходилося на складі Львівської митниці. «Тепер вертоліт і автомобілі послужать медикам Львівської області на благо швидкого і якісного надання екстреної медичної допомогиі», - йдеться у повідомленні Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, визначивши, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України і Державної митної служби України, які реорганізуються.