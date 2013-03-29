У столиці почистили 70% зливоприймачів

У Києві на ранок 29 березня очищені та готові приймати воду в середньому 70% зливоприймачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції директор Департаменту міського благоустрою та охорони природного середовища КМДА Сергій Садовой, посилаючись на звіти районних адміністрацій.

За його словами, зараз кожен район проводить роботи з очищення та підготовки до роботи після зими зливостоків та каналізаційних систем. За даними з районів, на ранок сьогоднішнього дня у Голосіївському районі очищено 70%, Дарницькому – 60%, Деснянському – 80%, Дніпровському – 70%, Оболонському – 90%, Печерському – 80%, Подільському – 70%, Святошинському – 70%, Солом’янському – 65%, Шевченківському – 80%.

С.Садовой повідомив, що за його дорученням до кінця сьогоднішнього дня мають бути почищені 100% зливоприймачів у місті. При цьому він підкреслив, що інспектори його департаменту перевіряють дані районних адміністрацій.

Також директор Департаменту з благоустрою поінформував, що наразі складено список, у який включено 240 споруд, переважно це дачна забудова, яким загрожує підтоплення. При чому в цьому списку є прізвища людей, які живуть у цих будинках, для попередження їх про необхідність евакуації в разі загрозливої ситуації.

С.Садовой запевнив, що житло для цих людей у разі їх відселення готове. Зокрема, це гуртожитки та резервний житловий фонд міста.

Водночас С.Садовой сказав, що поки ніяких підстав хвилюватись цим людям немає. Згідно з прогнозами Гідрометцентру, у найближчі дні вдень буде потепління, а вночі морози. Через це сніг танутиме поступово, і вода прийматиметься зливостоками, і це не має призвести до підтоплень, зазначив він.

“Але незалежно від такого заспокійливого прогнозу Кульбіди, ми готуємося, і вже готові до своєї оперативної роботи”, - запевнив С.Садовой. За його словами, кияни повинні бути спокійні, оскільки ситуація контролюється.

“Зрозуміло, що асфальт не буде сухим, бо це природне явище. Але слово “попливе” (про Київ під час повені) мені зовсім не подобається. Ми все зробимо для того, щоб не було того негативу з великим навантаженням водного покрову на асфальті, неможливості пересуватися автомобілям”, - наголосив директор профільного департаменту.

Він також повідомив, що зараз розробляється електронна схема на період весняного водопілля, яка відображатиме оперативну інформацію по місту з урахуванням рівня річки Дніпро та танення снігів. Він підкреслив, що зазвичай в Києві повінь починається з 20 квітня.